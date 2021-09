Energie: pourquoi le prix du gaz bat des records en Europe

Décodage

Plus 300 %… Depuis mars de cette année, le prix du gaz naturel en Europe a quadruplé ! Ce mardi, la référence du marché (le contrat à un mois de « TTF néerlandais ») valait plus de 66,7 euros/MWh, contre 16,3 euros il y a six mois et demi. Un record ! Rien que depuis le début du mois de septembre, la hausse est de plus de 30 %. Et de 9 % sur la seule séance de mardi ! Une folle envolée comme on n’en avait jamais vu jusqu’ici, et qui se répercute directement dans la facture du consommateur belge (lire ci-contre).