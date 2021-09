Coronavirus: la quarantaine scolaire relance le débat sur le pass sanitaire

Par ce mail nous voudrions vous informer de la mise en quarantaine sanitaire de la classe de cinquième primaire au sein de notre établissement scolaire. Effectivement, nous avons été informés hier en soirée de l’existence d’un deuxième cas d’élève positif dans cette classe. Les deux cas étant espacés de moins de quatorze jours, nous sommes dans l’obligation de mettre toute la classe en quarantaine ». Ce courrier était destiné mardi après-midi à une vingtaine de familles dans le Hainaut. Quinze jours après la rentrée scolaire, le cas est loin d’être isolé. À Uccle par exemple, quatre classes de l’école communale de Saint-Job étaient fermées ce mardi. Dans la commune, cinq autres classes étaient dans la même situation. Mais on en compte aussi à Liège, à Namur, à Bastogne et, bien entendu, à Bruxelles. Une catastrophe ? Certainement pas. Avec le retour en présentiel, les établissements s’attendaient à ce phénomène. Dans le primaire, dès que deux élèves sont concernés par la maladie, on parle de cluster.