Une maman témoigne: «Cela fera à nouveau deux semaines de perdues…»

Je constate que de plus en plus de classes de primaire sont en train de fermer, et je me mets à la place de toutes les mamans concernées par la situation », nous explique Déborah, maman et enseignante dans le secondaire. « Il y a ainsi des classes qui sont fermées depuis le 7 septembre et qui le resteront jusqu’au 17 inclus. C’est vendredi. Et il y aura encore le week-end à gérer ! Je prends le cas de ma fille qui a déjà vécu une première primaire chaotique, avec quelques mois de cours perdus alors que les apprentissages sont importants. Et l’année passée, les classes ont été fermées très régulièrement. On recommence donc cette année, avec deux nouvelles semaines de perdues… alors que les cours ont à peine recommencé. Et les enfants auront été testés deux fois sur cette période ! »