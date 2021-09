Sortie de crise covid: c’est l’épreuve de force entre partis flamands et francophones

Le Premier et des ministres francophones et flamands de la Vivaldi en novembre dernier. Aujourd’hui, ça coince sérieusement: «Il y a un blocage communautaire...» - Belga.

La rentrée, la voilà. La séquence covid s’éteint – c’est l’espoir –, la question se pose dès lors : que devient le dispositif à la fois sanitaire et socio-économique mis au point pour face à l’urgence pandémique et qui produit ses effets depuis plus d’un an ? Stop ou encore ?

La Vivaldi doit prendre attitude dans les prochains jours, lors du comité de concertation ce vendredi et en comité ministériel restreint (kern), qui se réunit traditionnellement avant le Codeco.

Un partenaire cadre au sein du gouvernement : « C’est le moment de trancher dans toute une série de domaines, tous liés à la crise Covid, et l’on assiste à une véritable épreuve de force Nord-Sud. » Un autre, toujours dans la Vivaldi : « Il y a un gros blocage communautaire à ce stade. »