Quand le PSG débarque en Belgique, ça fait très mal

La cohorte de stars du PSG offre des affiches alléchantes pour le public belge. Mais les adversaires ont du mal à effacer les douloureux souvenirs laissés par les 3 duels précédents (3 démonstrations). Balayé en octobre 2019 (0-5), le Club a une occasion en or de rectifier le tir et sauver le coefficient belge.

PSG, Manchester City, Leipzig : le 26 août, le hasard n’a pas été tendre avec le FC Bruges. En 2019-20, le Club avait pris la troisième place d’un autre groupe très relevé, derrière le PSG, déjà, le Real Madrid, mais devant Galatasaray. Cette fois-ci, pareille performance serait un exploit encore plus retentissant car, sans manquer de respect aux Turcs, les Allemands sponsorisés par la boisson au taureau rouge leur sont nettement supérieurs. Sans compter que les Parisiens ont attiré Lionel Messi et que les Mancuniens étaient finalistes il y a trois mois et demi.