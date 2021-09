L’un des objectifsdu «Rail Roadmap 2030» est de doubler le volume de marchandises transportées via le rail d’ici 2030. - Photo News.

Opérateurs ferroviaires, fédérations patronales du secteur de l’industrie et du transport, gestionnaires d’infrastructures portuaires… Au total, plus d’une vingtaine d’acteurs de la logistique ont remis ce mardi aux autorités compétentes leur « Rail Roadmap 2030 », un plan d’actions visant à aider le gouvernement dans la réalisation de l’un de ses objectifs : doubler le volume de marchandises transportées via le rail d’ici 2030.