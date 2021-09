Inondations en France: pluies records dans le Gard, la situation «va à nouveau se dégrader cette nuit»

De violents orages et des pluies records ont frappé le Gard mardi, où 800 pompiers sont toujours mobilisés, et Météo-France continue à appeler à la prudence dans une large partie sud de la France.

Aucune victime, excepté un « blessé léger » frappé par la foudre, n’a été signalée dans le Gard par les autorités, selon lesquelles il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts.

Deux personnes avaient été temporairement portées disparues, à Aigues-Vives et Uchaud, deux localités proches de l’autoroute A9 reliant Nîmes à Montpellier. L’une « a été retrouvée », a précisé la Préfecture en fin d’après-midi, et les recherches et témoignages sur la seconde personne recherchée « conduisent, à ce stade, à écarter l’hypothèse de la disparition ».