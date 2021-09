Les allocations familiales ont 100 ans, et on peut s’y perdre!

A dix euros près, en matière d’allocations familiales, les enfants d’une même tranche d’âge sont désormais égaux en droit. En cette année où l’on fête le centième anniversaire de la première Caisse d’allocations familiales, l’on ne pourra que se réjouir de cette égalité enfin accordée, du moins pour les enfants nés après le 31 décembre 2019. Même si cette égalité a, en réalité, été possible suite à la sixième réforme de l’Etat et a consisté en un premier coup de canif dans la sécurité sociale, et qu’au bout du compte, comme le note le Bureau fédéral du Plan, la réforme n’a induit aucune réduction de la pauvreté infantile.