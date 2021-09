Onze associations mettent en demeure ce mercredi matin le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration d’accueillir tous les mineurs étrangers non accompagnés qui se présentent à Fedasil.

Elles tiraient la sonnette d’alarme la semaine dernière. Face au nombre grandissant d’enfants et d’adolescents vivant seuls dans les rues de Bruxelles, les organisations de terrain et de droits humains font « monter la pression » et mettent ce mercredi matin le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) en demeure.