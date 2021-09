Rentrée en médecine: «Il y a vraiment une vague d’euphorie chez les étudiants»

Depuis lundi, un sentiment d’euphorie plane sur le campus d’Alma à Woluwe. Ce petit campus universitaire dont les rues et auditoires avaient été délaissés de force depuis l’année dernière reprend vie et voit revenir sont flux visiteurs quotidiens. Parmi eux, les étudiants en médecine qui ont assisté ce mardi à leurs premiers cours de l’année après quelques séances d’information générales. « Il y a vraiment une vague d’euphorie chez les étudiants, on les voit arriver dans les auditoires par groupes et faire connaissance, il y a vraiment une bonne ambiance » explique Samuel, étudiant ambassadeur de l’UCLouvain.