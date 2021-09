Messi et la bulle des 22

Messi! Le footballeur planétaire a posé ses pieds de légende dans presque toute l’Europe, jusqu’à Chypre, Andorre, Monaco ou le Vatican, mais jamais en Belgique. Est-ce l’irrésistible désir d’enfin découvrir ce petit morceau de terre si sympathique, ses footballeurs de grand talent et ses fans éblouis qui a poussé le génie du ballon rond et ses équipiers à choisir la voie la plus rapide pour relier Paris à Bruges ?

Les supporters jugeront si le PSG a marqué le stade Jan Breydel de son empreinte sportive, mais ce qui est déjà acquis, c’est que le club a explosé son empreinte écologique lors de son déplacement belge. L’équipe de joueurs débarquée mardi en Belgique et sur laquelle le monde entier a les yeux braqués, est ainsi descendue au grand complet d’un avion privé, reliant Paris à Ostende en 20 minutes, pour monter ensuite dans son bus attitré. Celui-ci avait fait le trajet à vide entre les deux villes pour emmener les joueurs et leur staff de l’aéroport d’Ostende à leur hôtel de Bruges.