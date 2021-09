Carte blanche: la crise de l’inéquité vaccinale

161 personnalités des mondes de la culture d’Afrique et d’Europe, dont 2 récipiendaires de la Palme d’or du festival de Cannes, Jean-Pierre et Luc Dardenne, et 4 du Prix Goncourt, Tahar Ben Jelloun, Mathias Énard, Nicolas Mathieu, Leïla Slimani, ainsi que les philosophes Étienne Balibar et Achille Mbembe s’émeuvent de ce drame. Ils appellent, par une pétition, les dirigeants de l’Union européenne à geler les importations de vaccins depuis l’Afrique et à exporter massivement et gratuitement des vaccins vers l’Afrique.

L’OMS a fixé, lors de son Assemblée mondiale de la santé tenue du 18 au 31 mai 2021, des objectifs de vaccination pour tous les pays du monde : 10 % de leur population à la fin septembre et 40 % à la fin de l’année 2021. Or, la campagne de vaccination en Afrique dépasse à peine le seuil des 3 % à la mi-septembre. Seulement 10 % des 900 millions de doses de vaccins pour lesquelles les pays les plus riches s’étaient engagés ont été livrées, soulignent, le 27 août, les dirigeants de l’OMS, de la Banque mondiale et du FMI. Sans un revirement rapide des pays d’Europe et d’Amérique du nord, l’objectif de 40 % de vaccinés pour la fin de l’année devient inatteignable. L’OMS et le FMI mettent en garde contre cette « crise de l’inéquité vaccinale ». Elle est dramatique pour les Africains et dangereuse pour les Européens, la faiblesse de la vaccination dans le continent voisin facilitant la multiplication des variants.

– l’arrêt des importations de vaccins depuis l’Afrique,

– la transparence sur les quantités des doses de vaccins importées et exportées entre l’Union Européenne et les pays non membres de l’OCDE.

Nous espérons que l’Union européenne en lien avec les organisations internationales (dont OMS, AVAT, COVAX), s’engage dans une politique massive d’exportation gratuite des vaccins vers les pays les plus démunis. Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr. Tedros Adhanom Geybreyesus, a appelé à plusieurs reprises à une distribution équitable des vaccins contre le covid.

En citoyens de la Planète Terre, nous avons l’espoir que l’esprit d’entraide, de coopération et de partage l’emportera contre les forces de l’égoïsme et de la fragmentation.

*161 Signataires de 30 pays d’Afrique et d’Europe : Irene Akua AGYEPOENG, Professeure de médecine, Ghana ; Francis AKINDES, sociologue, Côte d’Ivoire ; Christophe ALEVÊQUE, humoriste, France ; Mehdi ALIOUA, sociologue, Maroc ; AMERICA VZ, écrivaine, metteure en scène, Suède ; Nicolas ANCION, écrivain, Belgique et France ; Fanny ARDANT, comédienne, France ; Swann ARLAUD, comédien, France ; Olivier ASSAYAS, réalisateur, France ; Athena ATHANASION, anthropologue, Grèce ; Albena AZMANOVA, politiste, Bulgarie ; Étienne BALIBAR, philosophe, France ; Aristides BALTAS, philosophe, ancien ministre de la Culture, Grèce ; Miguel BEISTEGUI, philosophe, Espagne ; Hélé BEJI, écrivaine, Tunisie ; Yadh BEN ACHOUR, juriste, Tunisie ; Tahar BEN JELLOUN, écrivain, Maroc ; Raja BEN SLAMA, psychanalyste, universitaire, directrice de la Bibliothèque nationale, Tunisie ; Kmar BENDANA, historienne, Tunisie ; Thomas BERNS, philosophe, Belgique ; Missida Blandine BILA, anthropologue, Burkina Faso ; Mahi BINEBINE, peintre, écrivain, Maroc ; Mylene BOTBOL-BAUM, philosophe, Belgique ; Geneviève BRISAC, écrivaine, France ; Julie BROCHEN, comédienne, metteuse en scène, France ; Dominique CABRERA, réalisatrice, France ; Alexandre CAPUTO, directeur de théâtre, Belgique ; Jacoba CASIER, éditrice, Pays-Bas ; Hélène CIXOUS, écrivaine, France ; Olivier COHEN, éditeur, France ; Fanny COTTENÇON, comédienne, France ; Leyla DAKHLI, historienne, Allemagne ; Didier DAENINCKX, écrivain, France ; Evgenii DAINOV, politiste, Bulgarie ; Geneviève DAMAS, écrivaine, comédienne, Belgique ; Anissa DAOUD, comédienne, réalisatrice, Tunisie et France ; Jean-Pierre DARDENNE, cinéaste, Belgique ; Luc DARDENNE, cinéaste, Belgique ; Édouard DELRUELLE, philosophe, Belgique ; Habib DEMBÉLÉ, comédien, metteur en scène, Mali et France ; Alice DESCLAUX, anthropologue, Sénégal et France ; Arnaud DESPLECHIN, réalisateur, scénariste, France ; Mamadou DIALLO, épidémiologue, Sénégal ; Ibrahima Demba DIONE, géographe, Sénégal ; Dialo DIOP, médecin, Sénégal ; Moussa DOUNO, chercheur en virologie, Guinée ; Costas DOUZINAS, juriste, député, Grèce et Grande-Bretagne ; Claude DUPARFAIT, comédien, France ; Paul EDMUNDS, artiste plasticien, Afrique du Sud ; Radhouan El MEDDEB, chorégraphe, Tunisie et France ; Driss EL YAZAMI, président de la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme ; Jonas ELKA, écrivain, Danemark ; Mathias ÉNARD, écrivain, France ; Vincent ENGEL, écrivain, Belgique ; Karl-Erik ERIKSSON, professeur de physique théorique, Suède ; Annie ERNAUX, écrivaine, France ; Roberto ESPOSITO, philosophe, Italie ; Mabassa FALL, représentant permanent de la FIDH auprès de l’Union africaine, Sénégal ; Aurélie FILIPPETTI, écrivaine, ancienne ministre, France ; Giorgio FONTANA, écrivain, Italie ; Geneviève FRAISSE, philosophe, France ; Nathalie FROGNEUX, philosophe, Belgique ; Claudine GALEA, autrice, France ; Laurence GAVRON, réalisatrice, écrivaine, France et Sénégal ; Mamadou GAZIBO, politiste, Niger et Canada ; Étienne GLASER, metteur en scène de théâtre et d’opéra, Suède ; Bruno GOOSSE, artiste, Belgique ; Dominique GRANGE, chanteuse engagée, France ; Marie GOUPY, philosophe, France ; Fatoumata HANE, socio-anthropologue, Sénégal ; Michel HAZANVICIUS, réalisateur, France ; Stefan HELGESSON, angliciste, Suède ; Charles HELLER, chercheur, Suisse ; Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, juriste, France ; Elsie HERBERSTEIN, reporter dessinatrice, Autriche et France ; Gustav Johannes HODER, éditeur, Danemark ; Goetz HUBER, médecin, Allemagne et Guinée ; Dan ISRAEL, éditeur, Suède ; Rahel JAEGGI, philosophe, Allemagne ; Christian JOERGES, juriste, Allemagne ; Stefan JONSSON, écrivain, professeur d’études ethniques, Suède ; Yasmina KHADRA, écrivain, Algérie ; Sophie KLIMIS, philosophe, Belgique ; Michal KOZLOWSKI, philosophe, journaliste, Pologne ; Pierre KROLL, dessinateur de presse, Belgique ; Abdellatif LAABI, poète, écrivain, Maroc ; Jean-Marie LACLAVETINE, éditeur, romancier, France ; Justine LACROIX, politologue, Belgique ; Françoise LALANDE, écrivaine, Belgique ; Joseph LARMARANGE, démographe, France et Côte d’Ivoire ; Frédéric LE MARCIS, anthropologue, France et Côte d’Ivoire ; Charles LOOS, pianiste, Belgique ; Martin LOUME, affichiste lacérateur, France ; Malika MADI, écrivaine, Belgique ; Giacomo MARRAMAO, philosophe, Italie ; Luisge MARTIN, écrivain, Espagne ; Nicolas MATHIEU, écrivain, France ; Colette MAZURE, écrivaine, Belgique ; Achille MBEMBE, philosophe, Cameroun et Afrique du Sud ; Megan McNAMARA, artiste plasticienne, cinéaste, Afrique du Sud ; Ousmane MBAYE, designer, Sénégal ; Frits van des MEIJ, éditeur, Pays-Bas ; Sandro MEZZADRA, politiste, Italie ; Jacek MIGASINSKI, philosophe, Pologne ; Ariane MNOUCHKINE, metteuse en scène, France ; Thomas MÔHLMANN, éditeur, Pays-Bas ; Rosa MONTERO, romancière, journaliste, Espagne ; Sarah MOON, photographe, France ; Wajdi MOUAWAD, auteur, Liban ; Philippe MSELLATI, médecin épidémiologiste, Côte d’Ivoire ; Mathieu de NANTEUIL, sociologue, Belgique ; Antonio NEGRI, philosophe, Italie et France ; Rémy NGOY LUMBU, vice-président de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, République démocratique du Congo ; Kalypso NICOLAÏDIS, politiste, Grèce ; Stanislas NORDEY, comédien, metteur en scène ; Bouderbala NSIRI, médecin, Tunisie ; François OST, président de la Fondation pour les générations futures, écrivain, Belgique ; Isabelle OST, professeur de littérature, Belgique ; Fatoumata OUATTARA-TRAORÉ, anthropologue, Togo ; Yves de PERETTI, réalisateur, France ; Gabrielle PEYRES, anthropologue, Cameroun et France ; Jenny PLOCKI, institutrice retraitée, France ; Adriano PROSPERI, historien, Italie ; Joanna RAJKOWSKA, artiste, Pologne ; Josep RAMONEDA, journaliste, écrivain, Espagne ; Philippe REMY-WILKIN, auteur, Belgique ; Jordi RIBA, philosophe, Espagne ; Jean-Michel RIBES, metteur en scène, réalisateur, France ; Laurence ROSIER, linguiste, Belgique ; Niass SADIKH, militant des droits humains, Sénégal ; Jean-Marc SALMON, sociologue, historien, France ; Frida SANDSTRÖM, critique d’art, Danemark ; Boualem SANSAL, écrivain, Algérie ; Marta SANZ, écrivaine, Espagne ; Jean-Pierre de SARDAN, anthropologue, France et Niger ; Samba Cor SARR, médecin, Sénégal ; Annemie SCHAUS, rectrice de l’Université libre de Bruxelles, Belgique ; Pierre SCHORI, président du Mémorial Olof Palme, Suède ; Peter SCHÜTTER, historien, Allemagne ; Soraya Nour SCKELL, juriste, Portugal et Allemagne ; Abdou SECK, anthropologue, historien, Sénégal ; Olivier SÉVÈRE, artiste, France ; Lucie SEYLER, médecin, Belgique ; Abderrahmane SISSOKO, cinéaste, producteur, Mauritanie ; Penny SIOPIS, artiste plasticienne, cinéaste, Afrique du Sud ; Leïla SLIMANI, femme de lettres, journaliste, Maroc et France ; Béatrice SOULÉ, réalisatrice, France ; Barbara SPINELLI, journaliste, ancienne députée européenne, Italie ; Magdalena ŚRODA, philosophe, écrivaine, ancienne ministre, Pologne ; Vera de STERKE, éditrice, Pays-Bas ; Victoria STRAND, médecin, Suède ; Jolijn SWAGER, éditeur, Pays-Bas ; Kuba SZREDER, professeure aux Beaux-Arts, Pologne ; TARDI, dessinateur, France ; Freddy TSIMBA, artiste plasticien, République démocratique du Congo ; Nadia URBINATI, politiste, Italie et Etats-Unis ; Antoine VAUCHEZ, sociologue, France ; José Luis VILLACAÑAS BERLANGA, philosophe, Espagne ; Per WÄSTBERG, auteur, membre du comité Nobel de l’Académie suédoise, Suède ; Louise WESTERHOUT, écrivaine, poète, Afrique du Sud ; Sue WILLIAMSON, femme de lettres, photographe et artiste plasticienne, Afrique du Sud ; Rebecca WILSON, éditrice, Pays-Bas ; Slavoj ZIZEK, philosophe, Slovénie ; K. Michel ZONGO, réalisateur, producteur, Burkina Faso.

