La Belgique se prépare au retour de la grippe et envisage en même temps une 3e dose de vaccin anti-Covid

Ce jeudi, le Conseil supérieur de la santé (CSS) devrait remettre un rapport au commissariat corona concernant la possibilité d’administrer en une fois une troisième dose aux seniors contre le coronavirus et le vaccin contre la grippe.

En effet, le virus de la grippe a disparu des radars il y a un an mais pourrait faire son grand retour et par la même occasion, surcharger les hôpitaux. La Belgique a pris les devants en commandant 800.000 doses supplémentaires du vaccin contre la grippe. D’après le virologue Steven Van Gucht, « Chaque année, on estime qu’il y a entre 5 % et 10 % de la population qui est touchée par ce virus influenza. Mais en 2020, la grippe n’a pas circulé. Ce qui veut dire aussi que, contrairement aux autres années, il n’y a pas eu de stimulation de notre système immunitaire contre le virus ».