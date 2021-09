Schumann, Gounod, Bizet: longtemps oubliés, des trésors musicaux resurgissent à Genève

C’est une poignée de feuilles à peine, mais leur valeur patrimoniale est aujourd’hui inestimable. En suivant leurs trames et leurs contours, le regard est tout d’abord attiré par les morsures du temps qui les décorent : des taches d’humidité par ci, une notation dans une encre qui a quelque peu perdu de sa vigueur initiale par là. Et partout ailleurs, ce teint sépia qui confère aux objets un charme auquel on ne résiste pas.

Ces documents manuscrits, ces partitions parfois difficiles à déchiffrer, sont les témoins d’une histoire saisissante. Ils portent la signature de compositeurs dont on pensait tout connaître ou presque de leurs créations et de leurs faits et gestes. Schumann mais aussi Gounod et Bizet ont noirci un jour ces partitions qui ont fini plus tard par tomber durablement dans l’oubli.