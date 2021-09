Un village numérique s’installe à Liège: la Grand Poste colle son timbre sur la Principauté

Ville en pleine transition, Liège voit l’un de ses bâtiments les plus emblématiques renaître de ses cendres après de longues décennies de sommeil. A la manœuvre de ce projet colossal, on retrouve BPI et Noshaq.

Tout Liégeois – d’un certain âge… – qui se respecte connaît l’ancien Hôtel des Postes, aujourd’hui appelé la Grand Poste. Dominant le quartier Grand Léopold – mais là aussi, seuls les plus anciens connaissent cette appellation… – à hauteur de la place Cockerill, face à la Meuse, et à deux pas de la place Saint-Lambert et du quai où se tient le marché de la Batte, ce bâtiment néogothique dont la construction remonte à 1901 est une petite merveille que l’on doit à l’architecte Edmond Jamar.

Pendant des décennies, il a été le siège central de la poste de la principauté, pour devenir ensuite un haut lieu de la vie culturelle liégeoise. En 2011, le promoteur BPI décide d’acquérir l’endroit (la somme de 3,6 millions d’euros est évoquée) et d’entrer dans un projet de réaffectation dont font également partie deux promoteurs hollandais.