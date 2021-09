Boissons, nourriture, tabac… ce que les Belges ont acheté le plus pendant la crise sanitaire

Les ménages belges ont consacré l’an dernier 18,1 % de leur budget aux produits alimentaires, aux boissons et au tabac, contre 16 % en 2018. Un effet de la crise du coronavirus et des différents confinements imposés à la population. La plus grande partie du budget, 31,8 %, est par ailleurs dédiée au logement (loyer, eau, énergie, entretien et autres frais), ressort-il des nouveaux chiffres de Statbel, l’office belge de statistique, établis sur la base d’une enquête auprès de 6.000 ménages.

Cette enquête, réalisée tous les deux ans, fournit notamment les informations nécessaires à l’actualisation du panier de l’indice et à l’estimation des dépenses de consommation des ménages dans les comptes nationaux.