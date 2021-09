Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur une jolie maison 3 façades à Waterloo.

Située à Waterloo, cette jolie maison 3 façades est idéale pour une famille. Elle rassemble en effet 4 chambres, 2 salles d’eau, d’agréables espaces de vie ou encore un joli jardin à l’abri des regards. Construite dans les années 1950, elle ne manque pas de charme mais offre aussi tout le confort nécessaire grâce à des rénovations récentes. Et surtout, elle est située dans un quartier résidentiel recherché, à deux pas de tous les commerces et toutes les facilités !

