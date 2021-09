Cédric Halin, le bourgmestre d’Olne, est en colère. Le Roi et la Reine se rendent dans plusieurs communes sinistrées ce mercredi, une visite qu’il ne voulait pas dans sa commune.

Invité sur la Première ce mercredi matin, le bourgmestre d’Olne fait le bilan deux mois après les inondations. « Avec d’autres bourgmestres, nous sommes en colère. Ils auraient été mal accueillis par la population et les édiles. Nous nous avions besoin de moyens, pas de personnes qui viennent voir ».

Ce mercredi, le Roi et la Reine se rendent à Verviers, Ensival et Esneux avec la ministre Annelies Verlinden et le ministre-président Elio Di Rupo. Cédric Halin ne voulait pas de cette visite.