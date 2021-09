Bilan des inondations: les services de secours demandent un vrai système de gestion de crise

«Les opérations de secours confiées essentiellement aux pompiers, le secours médical et sanitaire, le maintien de l’ordre, le soutien logistique et l’information. Dans le cas présent, ça n’a pas pu être appliqué. Les communes, les provinces et la Région wallonne ont été dépassées», explique Patrick Broeckx, lieutenant-colonel à la caserne de Crisnée. - Pierre-Yves Thienpont.