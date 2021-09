Carte blanche: la rénovation et l’électricité renouvelable sont des solutions

L’actuelle flambée des prix impacte tous les ménages, et plus encore ceux en précarité énergétique (1 ménage belge sur 5).

On parle souvent, à juste titre, du développement des énergies renouvelables comme l’une des principales solutions face au réchauffement climatique. On en parle beaucoup moins comme étant une solution face à l’augmentation des prix de l’électricité.

Or, la transition énergétique ouvre la possibilité à tous les ménages, propriétaires ou non, à revenus modestes ou non, d’accéder à un logement digne, bien isolé et alimenté par des sources d’énergies renouvelables et, par ce biais, diminuer durablement leur facture d’énergie.

Ces opérateurs travaillent avec les entreprises locales, conseillent le propriétaire dans ses démarches et suivent chaque étape du chantier jusqu’à la validation des nouvelles performances énergétiques du bâtiment rénové.

Les Agences Immobilières Sociales et les sociétés de logements sociaux pourraient jouer ici un rôle de première ligne dans le cadre d’un guichet unique dédié au marché locatif. Elles pourraient notamment tester les possibilités d’accroissement de loyer en cas de rénovation énergétique ambitieuse en cours de bail tout en garantissant un coût global du logement (loyer + charges) inchangé pour l’occupant avant et après travaux.

En finale, les ménages en situation de précarité énergétique pourraient ainsi voir leur confort nettement amélioré, avec, pour certains, une diminution de leurs consommations d’énergie et donc de la facture énergétique.

L’électricité renouvelable : un coût compétitif, stable et prévisible

En ce qui concerne le prix de l’électricité, soulignons que les marchés internationaux de l’énergie à flux tendus subissent de nombreuses perturbations (instabilité géopolitique, fluctuation de la demande…). Cela rend les prix de l’électricité variables et très difficiles à prévoir dans le temps.

Avec la chute continue de leurs coûts, l’éolien et le photovoltaïque sont en revanche devenus plus compétitifs que les centrales fossiles les moins chères (1).

Equipé d’une installation solaire, un ménage peut donc produire lui-même une partie de son électricité à un coût abordable et compétitif, mais aussi stable et prévisible dans le temps pour 25 ans.

Or cet équipement rentable n’est pas – plus – réservé aux seuls ménages propriétaires et disposant d’un capital à investir.

Tout le monde peut bénéficier d’une transition énergétique juste et inclusive.

De nouveaux modèles de partage et de solidarité

En effet, un nouveau contexte légal ouvre désormais l’opportunité de partager une production locale d’électricité renouvelable – par exemple une installation photovoltaïque sur le toit d’une école – entre plusieurs consommateurs à proximité, à un prix plus attractif qu’un fournisseur d’énergie.

Poussées par deux directives européennes, les législations wallonne et bruxelloise vont bientôt instituer ce nouveau droit. Or il s’agit d’un formidable levier pour faire bénéficier les publics précarisés, et notamment les locataires de logements sociaux, d’une électricité dont le coût est faible et stable, d’autant plus si le vendeur ne cherche pas le profit (au contraire des fournisseurs), mais simplement à vendre sa production à un prix lui permettant de couvrir ses frais de production.

Ces futures législations permettront également aux citoyens, communes et entreprises locales d’investir ensemble, via une Communauté d’énergie, dans une centrale renouvelable et de se partager sa production. Dans ce cas, les règles du partage et le prix sont décidés par les consommateurs eux-mêmes.

Electricité solaire partagée : moins cher que le tarif social

Energie Commune (anciennement APERe ASBL), soutenue par les pouvoirs publics bruxellois, stimule la recherche et le développement concret de ces nouveaux modèles de partage d’énergie entre citoyens, PME et pouvoirs publics.

Ainsi, le projet pilote SunSud, en cours de développement à Saint-Gilles, vise à partager l’électricité produite par une installation solaire de 40 kWc située sur le toit d’un bâtiment de logements sociaux afin d’en faire bénéficier les locataires.

L’électricité solaire sera vendue aux participants du partage, par la société de logements propriétaire du bâtiment et des panneaux, à un peu moins de 10 c€/kWh soit à environ 2/3 du tarif social pour l’électricité.

Offrir un tel tarif est possible grâce aux faibles coûts de production, pratiquement couverts par les certificats verts, mais aussi grâce au fait que la société ne souhaite faire aucun bénéfice. D’ailleurs, l’éventuel bénéfice issu de la vente d’électricité sera versé à un fonds commun dont l’affection sera décidée par les participants eux-mêmes, en vue par exemple de mener des travaux de rénovation énergétique dans le bâtiment.

Stimulé par les directives européennes, ce type de projets deviendra une nouvelle norme en Europe.

Voilà une belle opportunité de concilier « fin du monde » et « fin du mois ». Aux pouvoirs publics de la saisir, en encourageant de manière proactive ce type d’initiatives.