À Bruxelles, de plus en plus de bureaux anciens sont convertis en logements

Le nombre de mètres carrés de bureaux en Région bruxelloise a connu une légère augmentation sur la période observée allant du 1er janvier 2019 à fin mars 2021. Quelque 38.810 m2 se sont ainsi ajoutés au parc de bureaux, qui représente une surface totale de 12,7 millions de m2.

Le taux de vacance est lui aussi en légère hausse, passant de 7,5% en 2019 à 7,7% en 2020, avec de fortes disparités selon les quartiers.

L'augmentation la plus importante du parc de bureaux a eu lieu dans le quartier Nord, où pas moins de quatre immeubles ont été érigés, notamment l'ensemble Quatuor livré fin août. La surface de bureaux est en augmentation de 6% dans la zone, et ce malgré la démolition des tours WTC I et II.

Pourtant, la Région cherche à diversifier les abords de la gare du Nord et veut y intégrer davantage de logements et de commerces. Elle compte d'ailleurs améliorer les espaces publics et les transports dans cette optique, comme l'a expliqué Sophie Coekelberghs, chargée de mission chez Perspective.brussels.