Standing ovation à la Monnaie pour «The time of our singing»

La création contemporaine a le vent en poupe. Après Innocence de Saariaho en juillet à Aix-en-Provence, la Monnaie nous offre à son tour un véritable chef-d’œuvre avec The time of our singing de Kris Defoort. Et les deux fois, il faut constater que les œuvres reposent sur un livret solide qui a d’abord pour but de raconter une histoire.

Un mimétisme miraculeux entre le roman de Richard Powers et sa réalisation musicale

Dans son interview (le MAD du 8 septembre dernier), Kris Defoort nous avait expliqué combien ce récit de la vie d’une famille judéo-noire, les Strom-Daley, dans les années de conquête des droits civiques l’avait ému dans la mesure où il respirait la musique dans ses plus infimes intentions.