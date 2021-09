Au procès des attentats de Paris, le minable exercice d’équilibriste des accusés

Mohamed Amri, Mohamed Abrini et Salah Abdeslam lors du procès ce 14 septembre. - AFP.

C’est quand qu’on aura la parole ? », s’était énervé lundi Salah Abdeslam dans le box des accusés. « Il va vous falloir attendre », lui avait très fermement répondu le président de la cour d’assises spécialement composée, qui juge depuis une semaine les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis (130 morts). Finalement, Jean-Louis Périès a changé d’avis. A ce stade du procès, alors que les enquêteurs se succèdent à la barre, il aimerait savoir comment se positionnent les quatorze des vingt accusés présents. « Aucune obligation », avait-il précisé mardi soir après l’audition très dense de la juge d’instruction belge Isabelle Panou. Mais il précisait qu’une courte déclaration des accusés, à la façon américaine de dire si l’on entend plaider ou non « coupable », serait bienvenue pour éclairer la poursuite des débats. Et que si l’on attendait dès à présent d’eux un positionnement succinct sur les faits, aucune question ne leur serait posée pour l’instant.