Le Salon de l’auto annulé? Rien n’est encore joué

Avec un demi-million de visiteurs en janvier 2020, c’est l’événement le plus populaire de Belgique, toute catégorie confondue. Pourtant, le Salon de l’Auto risque d’être une nouvelle fois annulé en janvier prochain, après une déprogrammation au début de cette année pour cause de covid. C’est du moins ce que laissent entendre plusieurs médias, dont L’Echo et La Libre. En effet, sur base de leurs informations, deux poids lourds du secteur automobile pourraient renoncer à participer à l’événement, lequel s’effondrerait comme un château de cartes. D’Ieteren, importateur des marques du groupe VW (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, etc.) aurait jeté l’éponge. Et Stellantis (Peugeot, Citroën, Ope, Fiat, etc.) songerait à en faire de même. Or ensemble, ces deux géants représentent la moitié du secteur.