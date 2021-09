Dieumerci Mbokani évoque son aventure au Koweït: «Qui ne rêve pas d’une vie de luxe?»

À bientôt 36 ans, qu’il fêtera en novembre, Dieumerci Mbokani avait certainement encore les jambes et le sens du but pour évoluer ailleurs qu’au Koweit SC. Mais le Congolais, profondément déçu de ne pas avoir reçu d’Anderlecht et surtout de l’Antwerp la reconnaissance qu’il espérait, a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Ou plutôt l’inverse. Engagé pour deux saisons dans le championnat koweïtien, le quintuple champion de Belgique – 3 titres avec le RSCA et 2 avec le Standard – a déjà trouvé le chemin des filets dimanche dernier en Coupe contre Al Sahel (1-0), pour son tout premier match au Moyen-Orient. L’international congolais, également auteur de deux réalisations en deux rencontres il y a quinze jours, pour son grand retour en sélection après quatre ans d’absence, assure avoir retrouvé la joie de vivre et de jouer aux côtés de son nouvel équipier John Obi Mikel.