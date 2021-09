Energie: flambée de propositions pour limiter la flambée des prix

Plusieurs partenaires de la coalition Vivaldi ont formulé ces derniers jours des propositions pour faire face à l’augmentation du prix de l’énergie. Dernier en date, le MR qui propose un système provisoire de cliquet.

La Commission de Régulation de l’Energie et du Gaz (CREG) a mis en garde à la fin août les consommateurs contre l’augmentation du prix de l’énergie, particulièrement pour les clients qui ont conclu un contrat variable. Le régulateur a calculé qu’un ménage moyen pourrait dépenser 1.000 euros par an pour l’électricité et 1.600 euros par an pour le gaz, et il est attendu que ces prix grimpent encore.