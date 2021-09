Comment le christianisme a composé avec l’esclavage

Dans une passionnante étude, l’historien Olivier Grenouilleau montre le rôle des Églises dans et contre l’esclavage au cours des siècles.

Pourquoi les Églises et les chrétiens ont-ils tant tardé à se mobiliser en faveur de l’abolition de l’esclavage ? Comment ont-ils pu s’accommoder si longtemps de cette contradiction apparemment insoutenable entre une pratique à tous égards attentatoire à la dignité humaine et les préceptes de leur religion, qui prône l’amour de son prochain ?

La question n’est pas qu’intellectuelle ou théologique, elle est aussi politiquement sensible. On sait en effet que parmi les nombreux griefs adressés à « l’Occident judéo-chrétien », il y a ce long ravalement d’êtres humains au rang de bêtes de somme ou de biens matériels – certains allant jusqu’à affirmer que les descendants des anciens « maîtres » sont à jamais déchus de leurs droits politiques et moraux vis-à-vis du reste du monde.