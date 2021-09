Télétravail: la mutation des bureaux à Bruxelles plutôt que la crise

Le nombre de m2 dédiés au bureau augmente dans la capitale, mais le taux de vacance (7,7 %) aussi. La pandémie et le télétravail vont bousculer le secteur.

A l’heure où l’Europe a annoncé son intention de réduire de 25 à 30 % sa surface de travail et où la pandémie est venue redistribuer les cartes en mettant en orbite le télétravail, le secteur du bureau doit-il trembler sur ses bases ? Trop tôt pour l’affirmer, répond-on chez Perspective Brussels qui, comme chaque année, propose un état des lieux détaillé de la situation dans la capitale.

Avec un premier constat : fort de 12.700.000 m2, le parc de bureaux ne fléchit pas et augmente même très légèrement avec 32.810 m2 de plus au compteur. « Cela pourrait paraître anodin, mais cela résulte d’une part de l’arrivée de nouvelles superficies de bureau, mais aussi des démolitions et autres reconversions », précise Sophie Coekelberghs, auteure de l’étude pour l’organisme public régional.