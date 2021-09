Orages, pluie... : les prévisions météo des prochains jours

Ce mercredi soir, l’IRM annoncé un risque d'averses intenses et éventuellement orageuses localisées, surtout dans la province de Luxembourg. La province du Luxembourg est d’ailleurs placée en alerte jaune.

Ce mercredi soir, il existe encore un risque d'averses dans le sud-est. Cette nuit, les éclaircies s'élargiront sur toutes les régions, excepté en Ardenne où les nuages bas et les mauvaises visibilités dicteront encore la loi. Ailleurs, quelques brumes ou bancs de brouillard pourront plus tard se former. Les minima oscilleront entre 10 et 13 degrés, sous un vent faible d'ouest à nord-ouest.