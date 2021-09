Grand Prix de Wallonie: Christophe Laporte s’impose au sprint au sommet de la Citadelle de Namur (vidéo)

Le Français Christophe Laporte (Cofidis) s’est imposé mercredi au sprint au Grand prix de Wallonie dans la montée de la Citadelle de Namur. Déjà vainqueur en mai 2021 du Circuit de Wallonie, le puncheur français, qui était très attendu mercredi à Namur, a prouvé son excellent état de forme à quelques jours du champion monde.

Le 61e Grand Prix de Wallonie a pris une heure avant de s’ouvrir. La course, partie à Aywaille sous la pluie, a connu de nombreuses échappées dans les premiers 40 kilomètres, toutes muselées par le peloton. Trois coureurs, Larry Warbasse (AG2R), Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Matthew Riccitello (Hagens Berman Axeon), rejoints dans un deuxième temps par Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), ont réussi à sortir du peloton et à faire monter leur écart à près de 5 minutes après 45 kilomètres de course.