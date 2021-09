Le copilote Hutois a choisi de ne plus s’asseoir au côté du jeune espoir français Adrien Fourmaux, considéré en France comme le successeur potentiel de Sébastien Loeb et Sébastien Ogier.

Triste et étonnante nouvelle que celle tombée ce mercredi dans le microcosme du Mondial des rallyes : le Français Adrien Fourmaux (26 ans) et le Hutois Renaud Jamoul (37 ans) n’apparaîtront plus ensemble à bord de la Ford officielle, et ce dès la prochaine épreuve programmée début octobre en Finlande. Dimanche encore, l’équipage franco-belge avait achevé l’Acropole à la 7e place.