Coronavirus - Rentrée et taux de vaccination en hausse suscitent parfois des tensions au boulot

Avec la rentrée scolaire, le retour sur le lieu de travail et le taux de vaccination global en Belgique qui progresse, il arrive parfois que des tensions émergent au sein des entreprises, comme d'ailleurs dans la sphère privée, entre vaccinés et non-vaccinés. Ce qui amène certains employeurs à interroger leur fédération patronale ou leur secrétariat social sur ce qu'il leur est permis de faire afin de trouver un juste milieu, confiait-on mercredi au sein de l'Union des classes moyennes (UCM) et des spécialistes en ressources humaines Acerta et SD Worx.