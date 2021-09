Climat: condamnée en juin, la Belgique n’a pas fait le moindre geste

Monsieur le Premier ministre » La lettre ouverte adressée à Alexander De Croo (VLD) est d’une parfaite politesse, mais le message est rude. « Votre pays, dit le texte, traite ses citoyens de façon éhontée ». En gros, reprochent les signataires qui sont à l’origine de « l’Affaire Climat », depuis la condamnation pour inaction climatique des quatre gouvernements belges – le fédéral et les Régions – rien n’a bougé. C’était en juin dernier et la Belgique n’est pas le premier pays à avoir été sermonné par sa justice, rappelle la lettre. Mais du côté allemand le gouvernement d’Angela Merkel a réagi moins d’une semaine après avoir été mis au pilori et a annoncé un renforcement de son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (- 65 % en 2030 et zéro émission nette en 2045). Rien ne s’est produit en Belgique, trois mois après le verdict du tribunal de Premier instance de Bruxelles. « Rien de tout cela. Niets. Rien. Nichts ».