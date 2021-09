Eurovision: Jeremie Makiese, le candidat belge, sur tous les terrains

On pourra difficilement parler de surprise, tant c’est désormais devenu quasiment la norme : le chanteur qui représentera la Belgique à l’Eurovision sera le dernier vainqueur de l’émission The Voice, Jeremie Makiese. La règle veut que la RTBF et la VRT choisissent alternativement, une année sur deux, l’artiste envoyé à l’Eurovision. C’était, après Hooverphonic en 2021 – après l’annulation du concours en 2020 pour cause de covid-, au tour de la RTBF de sélectionner un artiste pour participer au concours suivi par 183 millions de téléspectateurs dans le monde, remporté par le groupe italien Maneskin.