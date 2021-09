«Art on Paper»: l’art de faire vibrer le papier

Dessin et œuvres sur papier sont à l’honneur à l’occasion du salon « Art on Paper » à Bozar et de la Brussels Drawing Week dans toute la ville.

Annulé en 2020, le salon Art on Paper est de retour à Bozar où il se déroule depuis 2014. Un parcours clair dans le circuit Ravenstein de Bozar, une trentaine de galeries, des espaces aérés et accueillants : d’emblée on retrouve avec plaisir ce salon à taille humaine qui réunit aujourd’hui quelques-unes des plus prestigieuses galeries du pays ainsi que quelques maisons parisiennes, allemandes ou hollandaises.

Un premier tour du circuit laisse une impression un peu plus sage que lors des éditions précédentes. Moins de franches surprises mais une sélection de haute tenue due à Joost De Clercq et Charlotte Crevits, choisis pour assurer la direction artistique de l’événement pour au moins trois éditions.