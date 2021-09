Quand les militaires craignaient que Trump n’attaque la Chine

Un livre à paraître mardi 21 septembre révèle que le chef d’état-major redoutait une attaque contre la Chine, voire l’Iran, un usage possible du feu nucléaire par un Donald Trump mentalement instable, et craignait un coup d’État d’extrême-droite au moment de l’assaut contre le Capitole, le 6 janvier.

Aveuglé par la colère et le ressentiment, Donald Trump n’avait plus toute sa tête, au moment de l’assaut contre le Capitole par ses partisans le 6 janvier 2021. C’est ce que pensait le chef d’état-major des armées, le général Mark Milley, selon une des révélations contenues dans un livre à sortir le 21 septembre prochain, Peril , signé Bob Woodward et Robert Costa. Woodward, un des plus grands journalistes politiques de Washington, était un des deux reporters du Washington Post qui mirent au jour l’affaire du Watergate en 1972.