«Tax the rich»: ces riches à l’unisson avec Alexandria Ocasio-Cortez

La robe d’Alexandria Ocasio-Cortez a secoué le ballet de stars du Met Gala de New York. « Tax the rich » (« taxez les riches »), hurlait son habit de soirée. Son message essaime depuis quelques années partout dans le monde, y compris en Europe.

Prix d’entrée : 35.000 dollars. Le Met Gala à New York est réservé à une élite riche. Très riche. Amateurs de potins et amoureux de mode scrutent de près ce show de bienfaisance. Les stars les plus en vogue, habillées par les designers les plus tendance, s’y autorisent toutes les extravagances.

Quand elle est apparue en bas des marches dans une simple robe de bal blanche, Alexandria Ocasio-Cortez n’a pas franchement excité les flashs. Mais l’événement de cette année est apparu après les premiers pas de la membre du Congrès, à la gauche du parti démocrate. « Tax the rich », lit-on en immenses lettres rouge sang sur le dos de la tenue de cette ancienne serveuse devenue politicienne. Un beau bras d’honneur à ses compagnons de tablée.