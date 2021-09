À peine arrivé au Standard, Glody Likonza est parti s’entraîner avec le noyau Espoirs

Deux séances de travail figuraient mercredi au programme des Rouches, qui se sont retrouvés en salle en matinée et sur le terrain sur le coup de 15h30, devant 200 de leurs supporters puisque l’entraînement était, pour la première fois depuis un an et demi, ouvert au public.

Si celui-ci a duré une heure et quart, il n’a pas permis à Kostas Laifis, victime d’une petite déchirure au quadriceps juste avant le match à l’Union et donc de la trêve internationale, de reprendre avec le groupe. Si le capitaine du Standard aurait pu, sur le plan médical, effectuer son grand retour aux affaires, celui-ci a été différé et une évaluation de la situation sera faite au jour le jour. Autant dire que la participation de l’international chypriote au Clasico de dimanche est de plus en plus compromise, ce qui pourrait profiter au jeune (18 ans) Nathan Ngoy si Mbaye Leye décide de reconduire sa défense à trois, ou à cinq, étant entendu que Moussa Sissako, exclu à Seraing, sera suspendu. Déjà titularisé lors du dernier match des playoffs 2 la saison dernière face à Ostende, Ngoy s’installerait alors à droite du trio défensif, avec Ameen Al-Dakhil au centre et Nicolas Gavory à gauche, à charge pour Hugo Siquet et Niels Nkounkou d’animer les couloirs.