Faut-il indemniser les personnes non assurées?

Depuis les inondations de la mi-juillet, il n’a pas jamais été officiellement question de ne pas indemniser les personnes sinistrées qui n’auraient pas souscrit d’assurance pour leurs habitations. En théorie, toutefois, cela aurait pu être une option pour les pouvoir publics. Une autre aurait été d’indemniser parmi ces ménages non assurés que les plus « exposés » économiquement. Une autre encore de venir en aide à tous les sinistrés non assurés sans égard pour leur situation économique (revenus, patrimoine…). Entre ces positions, différentes conceptions du rôle de l’Etat, différentes « déclinaisons » des notions de solidarité et d’égalité.