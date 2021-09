« La journée n’a pas été facile, à cause du vent et de la pluie. Mais ma 3e place est satisfaisante. Je pense que le parcours revu, avec un circuit local et une autre approche de la Citadelle, est plus propice à un sprint d’une vingtaine ou d’une trentaine d’hommes. Dans le passé, la montée via les pavés, par l’autre versant de la Citadelle, offrait une finale différente. »