Fréquentation des concerts: le public «adulte» est plus réticent

Sur le plateau du Heysel, on annonce ainsi avoir accueilli plus de 50.000 personnes du 22 juillet au 12 septembre, pour la venue de Hooverphonic, Feu ! Chatterton, les 2ManyDjs ou encore Caetano Veloso. Le week-end dernier, Arena5 s’est clôturé avec le rappeur français SCH. A l’Atelier Rock, organisateur de l’édition 2021 de Out For The Summer, on a programmé 22 groupes et artistes (Elia Rose, Endz, Gaëtan Streel, Aucklane, Halehan…), en extérieur pour un public assis (jauge : 100 personnes par soir) et on a enregistré 4 sold out dont un à l’occasion de la Fête de la Musique…