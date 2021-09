Rodéo sauvage en France: un appel à témoins lancé après la mort d’un homme

Le commissariat de Lens lance un appel à témoins après un accident mortel à Libercourt, en marge d’un rodéo sauvage, rapporte la Voix du Nord. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme à percuté la foule faisant six blessés. L’une des victimes est décédées des suites de ses blessures. La voiture, une Mégane RS, était lancée à haute vitesse.

Deux victimes se trouvent toujours dans le coma ce vendredi. Leur pronostic vital est engagé.

Le conducteur, mis en examen, a expliqué qu’il faisait la course avec une autre voiture avant qu’un scooter ne lui coupe la route. Le second véhicule et le scooter sont recherchés par la police. Les enquêteurs recherchent donc vidéos, témoins, photos, et tout ce qui pourrait aider l’enquête.