A 100 jours de Noël, la crainte d’une pénurie de cadeaux

Pour la Noël et la Saint-Nicolas, les parents seront confrontés à des pénuries de joujoux provenant de Chine et à une hausse généralisée des prix, deux conséquences de la pandémie.

15 septembre - 25 décembre : Noël, c’est dans 100 jours. Et certains sont déjà focalisés sur les fêtes de fin d’année... avec la crainte de pénuries sous le sapin. Les vendeurs de jouets s’activent en ce moment à finaliser leurs catalogues pour que les consommateurs – et leurs enfants – commencent eux aussi à penser à leurs cadeaux de Noël et de Saint-Nicolas. Mais l’heureuse période des achats de joujoux s’annonce chamboulée, tout comme l’an dernier, par la pandémie de covid.

Celle-ci perturbe non seulement la production mais aussi le transport de toute une série de produits et de pièces détachées venus d’Asie. Automobile, électronique grand public, électroménager ainsi que, fort logiquement, jouets numériques souffrent de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Hélas, le bois, le plastique et une série d’autres matières premières manquent elles aussi de disponibilité en volumes suffisants. Certaines usines asiatiques, elles, tournent de façon erratique. Et pour ne rien arranger, les transports maritimes sont eux aussi dérangés.