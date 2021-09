Coronavirus: les entreprises pourront connaître leur taux de vaccination

Les premiers résultats d’études sur le taux de vaccination dans les hôpitaux et les maisons de repos seront publiés la semaine prochaine mais le gouvernement ne compte pas en rester là. A la demande des organisations patronales, des données relatives au taux de vaccination au sein des entreprises seront aussi bientôt disponibles. La task force vaccination nous a confirmé qu’une décision en ce sens avait été prise par la Conférence interministérielle santé et qu’un outil était en cours de développement. Il permettra de déterminer le pourcentage de personnes vaccinées en croisant les données de l’ONSS et la base de données sur le statut vaccinal Vaccinet. Il devrait être prêt pour la fin septembre. A la FEB (Fédération des entreprises de Belgique), on nous confirme l’existence de ce projet même si pour l’heure, les partenaires sociaux ne sont pas directement associés.