Ligue des champions: Bruges tient en échec le PSG de Messi (1-1, vidéos)

Les Brugeois défiaient le Paris Saint-Germain et ses stars pour le lancement de sa saison sur la scène européenne.

Le FC Bruges a débuté sa saison européenne par un superbe partage 1-1 face au Paris Saint-Germain et ses stars ce mercredi soir dans le groupe A de la Ligue des champions. Le PSG, qui avait aligné Messi, Neymar et Mbappé au coup d’envoi, avait ouvert le score à la 15e minute via Ander Herrera avant que Hans Vanaken ne rétablisse l’égalité (27e).

La MNM a déçu, pour sa première. Elle n’a d’ailleurs vécu que 50 minutes, quand son membre le plus en vue, Kylian Mbappé, est sorti, remplacé par Mauro Icardi (51e). En fin de première période, le champion du monde s’est fait longuement soigner après avoir été touché à la cheville droite par Stanley Nsoki (39e).

Mbappé a tout de même eu le temps de donner la balle de but à Herrera, après avoir effacé Clinton Mata avec un de ses crochets ravageurs et centré pour la demi-volée du buteur en série espagnol.