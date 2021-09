Ligue des champions: le Real émerge contre l’Inter, victoire spectaculaire de City contre Leipzig, Liverpool s’offre l’AC Milan

La suite et fin de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions a eu son lot de spectacle avec énormément de buts inscrits sur les pelouses de la Ligue des champions. Entre le succès du Real Madrid, le victoire éclatante de Manchester City et le choc remporté par Liverpool, on fait le point sur les principaux enseignements.

Les résultats

Groupe A

Manchester City – Leipzig : 6-3

Manchester City a pris la mesure de Leipzig 6-3 mercredi lors de la première rencontre du Groupe A de la Ligue des Champions, celui du Club de Bruges. Chez les Citizens, Kevin De Bruyne a joué tout le match et Romeo Lavia est resté sur le banc.