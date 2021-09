Leurs vacances: attendre Valentino dix heures par jour

Bien sûr, il faut humer l’air de Tavullia, imaginer la star énerver les carabiniers à l’époque de l’adolescence rebelle, penser que l’hiver, il se retrouve, comme n’importe qui, à jouer aux cartes dans un bar avec ses potes. Mais un autre endroit mérite la visite du pèlerin : le ranch à 8 km du centre. C’est là que Rossi s’entraîne régulièrement sur des pistes en terre.

Pas question de pénétrer dans cette propriété protégée comme Fort Knox. On regarde de loin et on espère que Valentino descendra par la petite route d’accès pour se rendre sur son terrain de jeux favori.

Le jour de notre visite, nous y avons croisé Julia et Kerstin, deux Autrichiennes qui viennent chaque année se recueillir…

« Nous y passons dix heures par jour, pendant trois ou quatre jours avant d’aller à Misano.Certaines années, nous ne voyons pas Valentino du tout », expliquent-elles.