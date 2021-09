La «Polleria Osvaldo» les fait toujours rire

A ses débuts dans les plus petites cylindrées, Valentino Rossi aimait jouer au football avec ses copains. Comme il était beaucoup moins adroit avec une balle aux pieds qu’au guidon d’une moto, il perdait sans cesse. Ses amis le surnommaient affectueusement le ‘Pollo’, le poulet maladroit. La blague est restée jusqu’aux premiers titres du pilote. Comme les journalistes se demandaient pourquoi il était ainsi surnommé, la bande de joyeux drilles a décidé de créer de toutes pièces un logo et une histoire. Un complice fut même chargé de répondre aux questions des télévisions à propos de son commerce de volailles qui… n’existait pas. La Polleria Osvaldo était née au plus grand plaisir des habitants de Tavullia. Plus tard, le Fan Club poussa même la plaisanterie à déposer le nom de manière officielle puis de l’offrir à Rossi qui l’affichait comme sponsor sur sa combinaison. L’image du poulet est régulièrement revenu dans les fêtes d’après-titre.