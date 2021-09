Bio Planet, 20 ans à faire pousser une offre durable crédible

La chaîne bio de Colruyt Group annonce de nouvelles implantations et une vision pour contribuer à une assiette encore plus verte et qualitative demain.

Nous sommes fiers d’exister depuis 20 ans et d’être en meilleure forme qu’à nos débuts », sourient Jan Van Holsbeke et Ruth Evenepoel, respectivement directeur et responsable marketing et stratégie de Bio Planet. Deux décennies après sa création par Colruyt Group, la chaîne dédiée aux produits bio et durables compte 500 collaborateurs repartis dans 31 magasins physiques et un 32e en ligne. Elle reste donc numéro un de son marché de niche (le bio, c’est 3,1 % en valeur de la consommation alimentaire des Belges), tout en fourmillant de projets pour rester première, à commencer par l’ouverture de deux succursales, l’une à Tournai et l’autre à Gand. « Côté wallon, nous avons aussi des vues sur Hannut, Ath, Libramont et Arlon, sans dossier encore ficelé. Nous visons 50 à 55 implantations au total dans tout le pays d’ici 10 à 15 ans », annonce le tandem qui ne souhaite toutefois pas limiter l’anniversaire de leur enseigne à une poignée de chiffres et de briques.