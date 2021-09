Cyclisme: les futurs équipiers de Wout van Aert vont bien

Laporte et Van Der Sande, premier et troisième de la semi-classique wallonne évolueront la saison prochaine chez Jumbo-Visma, à la demande de Wout van Aert qui, même sans courir, a le nez fin !

L’approche inexorable des championnats du monde attire la convoitise des coureurs dans la préparation de ceux-ci. Aucune course n’est négligée, malgré des conditions climatiques exécrables, comme ce fut le cas mercredi entre Aywaille et Namur. Les acteurs, sélectionnés ou non, se donnent à fond, ils préfèrent cela à l’entraînement, a fortiori au mois de septembre. Car l’entraînement, c’est bon pour l’hiver, la reprise, mais plus maintenant. Là, dans l’immédiat, le coureur se juge par ses jambes, elles sont bonnes ou pas, et les sorties en dehors de la compétition n’y changeront rien.

Ainsi, en dépit d’une double ascension de la citadelle de Namur empruntée dans l’autre sens, l’affaire s’est jugée entre puncheurs et même sprinters. C’est dire l’intensité de la course, malgré ses difficultés climatiques. Morts de faim, désireux d’appuyer là où cela fait mal, peut-être pour la dernière fois de la saison en ce qui concerne certains, les acteurs ont tout donné.